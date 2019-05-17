Trabzonspor'da Nwakaeme daha ne yapsın!

Nwakaeme'nin Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemesi hem şaşırttı hem de üzdü. Bu sezon bordo- mavili forma ile 11 gol, 9 asist üreten tecrübeli futbolcuya destek veren camia, "Seçilmek için daha ne yapmalı?" diye sordu. 30 yaşındaki yıldız ayrıca sezon başında Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol, 1 asist kaydetmişti. Nwakaeme, milli takım yetkililerine en güzel cevabı Beşiktaş derbisinde sergileyeceği futbolla verecek.



ÖNCELİK 3 OYUNCUDA

İç transferde öncelik Rodallega, Olcay ve Kamil Ahmet'te olacak. Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda sözleşmeleri bitecek 3 oyuncu ile de masaya oturulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya teklif sunduklarını, derbinin ardından görüşeceklerini açıklamıştı. Bu isimler dışında verilen şansı iyi değerlendiren genç oyuncuların da kontratları revize edilerek, uzatılacak.



İLK GÜN 8 BİN BİLE

Derbi biletleri taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Önceki gün satışa sunulan biletlerin 8 bininin ilk günden tükendiği bildirildi. Kombineler bu rakamın dışında... 40 bin 775 kişi kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nın yarın büyük ölçüde dolması bekleniyor.



MARKADA 4'ÜNCÜ

Trabzonspor 24 milyon dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin marka değeri en yüksek 4. kulübü oldu. Araştırmayı Brand Finance yaptı. En değerli takım Real Madrid.