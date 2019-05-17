Trabzonspor'da Nwakaeme daha ne yapsın!
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da daha ne yapsın!

Trabzonspor'da Nwakaeme daha ne yapsın!

’da 11 gol, 9 asiste imzasını koyan ’nin milli takıma çağrılmaması üzdü.

'nin Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemesi hem şaşırttı hem de üzdü. Bu sezon bordo- mavili forma ile 11 gol, 9 asist üreten tecrübeli futbolcuya destek veren camia, "Seçilmek için daha ne yapmalı?" diye sordu. 30 yaşındaki yıldız ayrıca sezon başında Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol, 1 asist kaydetmişti. Nwakaeme, yetkililerine en güzel cevabı derbisinde sergileyeceği futbolla verecek.

ÖNCELİK 3 OYUNCUDA
İç transferde öncelik Rodallega, Olcay ve Kamil Ahmet'te olacak. 'ın raporu doğrultusunda sözleşmeleri bitecek 3 oyuncu ile de masaya oturulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya teklif sunduklarını, derbinin ardından görüşeceklerini açıklamıştı. Bu isimler dışında verilen şansı iyi değerlendiren genç oyuncuların da kontratları revize edilerek, uzatılacak.

İLK GÜN 8 BİN BİLE
Derbi biletleri taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Önceki gün satışa sunulan biletlerin 8 bininin ilk günden tükendiği bildirildi. Kombineler bu rakamın dışında... 40 bin 775 kişi kapasiteli Stadı'nın yarın büyük ölçüde dolması bekleniyor.

MARKADA 4'ÜNCÜ
24 milyon dolarlık marka değeri ile 'nin marka değeri en yüksek 4. kulübü oldu. Araştırmayı Brand Finance yaptı. En değerli takım .

  1. 17.5.2019
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