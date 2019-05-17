Trabzonspor'da Nwakaeme daha ne yapsın!
Trabzonspor’da 11 gol, 9 asiste imzasını koyan Nwakaeme’nin milli takıma çağrılmaması üzdü.
Nwakaeme'nin Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemesi hem şaşırttı hem de üzdü. Bu sezon bordo- mavili forma ile 11 gol, 9 asist üreten tecrübeli futbolcuya destek veren camia, "Seçilmek için daha ne yapmalı?" diye sordu. 30 yaşındaki yıldız ayrıca sezon başında Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol, 1 asist kaydetmişti. Nwakaeme, milli takım yetkililerine en güzel cevabı Beşiktaş derbisinde sergileyeceği futbolla verecek.
ÖNCELİK 3 OYUNCUDA
İç transferde öncelik Rodallega, Olcay ve Kamil Ahmet'te olacak. Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda sözleşmeleri bitecek 3 oyuncu ile de masaya oturulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya teklif sunduklarını, derbinin ardından görüşeceklerini açıklamıştı. Bu isimler dışında verilen şansı iyi değerlendiren genç oyuncuların da kontratları revize edilerek, uzatılacak.
İLK GÜN 8 BİN BİLE
Derbi biletleri taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Önceki gün satışa sunulan biletlerin 8 bininin ilk günden tükendiği bildirildi. Kombineler bu rakamın dışında... 40 bin 775 kişi kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nın yarın büyük ölçüde dolması bekleniyor.
MARKADA 4'ÜNCÜ
Trabzonspor 24 milyon dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin marka değeri en yüksek 4. kulübü oldu. Araştırmayı Brand Finance yaptı. En değerli takım Real Madrid.
- 17.5.2019
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
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