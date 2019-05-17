Trabzonspor'da kritik toplantı

Bordo-mavili yönetim kurulu, Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelecek. Toplantıda; teknik direktör Ünal Karaman'ın durumu, transfer çalışmaları, sözleşmesi sona erecek oyuncular ve stat+forma göğüs sponsorluğu ile ilgili önemli kararlar alınacak. Yönetim, Ünal Karaman ile devam etme konusunda hem fikir. Görüşmede yeni sözleşmenin süresi ile ücretin belirlenmesi bekleniyor. Transfer çalışmaları ile kontratı sona erecek olan oyuncularla ilgili nasıl hareket edileceği de karara bağlanacak. Stat ve göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmelerin de masaya yatırılması ve anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



200 MİLYON GELİR

Yeni stat ve göğüs sponsorluğu anlaşmalarından yönetimin 200 milyon TL'ye yakın bir kaynak beklediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Son noktaya geldik. Ancak tam kesinleşmeden firma ismini açıklamak doğru olmaz" dedi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ise imzaların atılmasının yakın olduğunu söyledi.



KAÇINILMAZ!..

Başkan yardımcısı Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile devam edeceklerini gayrı resmi olarak açıkladı. Sağıroğlu, "Ünal Karaman zaten bizim çocuğumuz. Bizden birisi. İlla da yazılı mutabakata gerek yok. Biz şifahen de görüşüyoruz. Devam edeceğimiz zaten kaçınılmaz" diye konuştu.



GENÇLERLE DEVAM

Ömer Sağıroğlu, gençlere şans vermeye devam edeceklerini belirterek, "Trabzonspor'un kökü kendisi olması lazım. Tarihte de böyleydi. Kendisi olarak başarılı oldu. Gençlerin sayısı en az 6-7 olmalı" dedi.



170 BİN TL CEZA!

PFDK, Trabzonspor'u yine boş geçmedi. Kurul, Konya maçında taraftarlarının kötü tezahüratı ve bu eylemin bu sezon deplasmandaki bir maçta 7. kez gerçekleşmesi nedeniyle Fırtına'ya 170 bin TL para cezası kesti.