Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehic yeniden gündemde...
PINTO FESHETTİ
Trabzon'un? transferde ilgilendiği isimlerden Tiago Pinto, MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. Başkent ekibi, Portekizli oyuncunun alacakları konusunda mutabakata varılamaması üzerine bu yolu seçtiğini açıkladı. Sol bekte oynayan Pinto'nun bu sezon 26 maçta 1 golü var.
- 17.5.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Kaleciyi bilmem ama Pinto alınmasın. Çok faydası olmaz.
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Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Vodafone oynanan maçta tıpkı fb maçımızda olduğu gibi bjk ye fazladan uzatma verildi ve gol yedik onun acısını çıkartacağız.
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TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Gel gel sen de gs bu aralar sizin yaptığınız işi daha iyi yapıyor geride kaldınız
Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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