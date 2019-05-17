Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da hedef yeniden Sehic

Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehic yeniden gündemde...

Kaleye Uğurcan'a rakip olabilecek tecrübeli bir isim arayan bordo-mavili yönetimin, 30 yaşındaki Sehic ile tekrar masaya oturacağı belirtiliyor. 1.90 boyundaki Boşnak kaleci bu sezon 36 gol yemesine rağmen, takımı adına önemli kurtarışlara imza attı.

PINTO FESHETTİ
'un? transferde ilgilendiği isimlerden Tiago Pinto, MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. Başkent ekibi, Portekizli oyuncunun alacakları konusunda mutabakata varılamaması üzerine bu yolu seçtiğini açıkladı. Sol bekte oynayan Pinto'nun bu sezon 26 maçta 1 golü var.
  1. 17.5.2019
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