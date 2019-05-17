Beşiktaş maçında anahtar Sosa

Trabzonspor'un Arjantinli maestrosu Jose Sosa, Beşiktaş maçını iple çekiyor... Eski takımına karşı kazanmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Kaptan olarak bu galibiyeti çok istiyorum. Kazanmak için sahada her şeyi yapacağız" diye konuştu. Takım arkadaşlarını da motive eden tangocu, önceki gün düzenlenen mangal partisinde yabancı oyuncuları toplayarak 3 puan sözü aldı. Arjantin basını 'Küçük prens' lakaplı oyuncu için, "Beşiktaş maçında tüm hünerlerini gösterecek" yorumu yaptı. Bu arada Sosa, Ünal Karaman'ın sahadaki beyni olacak. Bordo-mavili çalıştırıcı, deneyimli öğrencisinden atakları organize etmesini istedi.



HAK EDEN KAZANSIN

Cüce futbolumuzun iki devi yarın Trabzon'da karşı karşıya gelecek. İki takımın birbirinden pek farkı yok. Trabzonspor, Godespana (hamarat) bir takım. Yanlış oyundan doğru neticeyi yakalamayı son haftalarda kendine alışkanlık haline getirmiş... Beşiktaş ise şampiyonluk mücadelesinde kapısına kadar gelen bir çok şansı gereği gibi kullanamayan derviş ayarında bir ekip... İki takımın da neticeye müessir olabilecek oyuncuları var. Trabzon'da Yusuf, Rodellega, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ve Sosa takımını galibiyete taşıyacak isimler... Beşiktaş'ta Trabzonspor'u Trabzonspor'dan çok daha iyi tanıyan Şenol Güneş maç üzerinde etgen olacak. Başarılı oynayan ve hak eden maçı alsın götürsün. -Mini yorum Necmi Perekli