Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı
Geçici transfer yasağı nedeniyle alınamayan 22 yaşındaki stoper için Porto ile görüşülecek.
Yönetim, ara transfer dönemindeki, "Geçici transfer yasağı" nedeniyle kadrosuna katamadığı oyuncularla gelecek sezon için yeniden görüşme yapmayı planlıyor. Bu isimlerden olan Chidozie Awaziem, devre arasında Porto'dan Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Rizespor formasıyla 14 maça çıkan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin performansı burada da yakından takip edildi. Birçok maçı bordo-mavili kulübün scout ekibi tarafından canlı olarak izlenen Awaziem'in kadroya katılması için olumlu raporlar hazırlandı. Yönetimin sezon sona erdikten sonra Awaziem'in işini bitirmek için Porto'ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.
BÜYÜK TALİHSIZLİK
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta en az 1 şutu direkten dönen Trabzonspor, 32 haftalık maratonda ise toplamda 26 kez topu direğe nişanladı. Rakipleriyle berabere kaldığı 6 maçta da direkleri geçemeyen Karadeniz temsilcisi, büyük bir fırsatı kaçırdı. 3 puanlık fark Erzurum, Antalya, Beşiktaş, Sivas, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında topu direğe nişanlayan Fırtına, bu maçlarda rakipleri ile berabere kaldı ve 12 puandan oldu.
KASAYI DOLDURUYOR
2018-19 sezonunda oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet 3 de beraberlik alan Trabzonspor, TFF'nin primleri sayesinde kasasını dolduruyor. Ligde 16 galibiyet ve 9 beraberlikle 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştıran bordo-mavililer TFF tarafından uygulanan prim sistemine göre kasasına 53 milyon 300 bin TL koydu. Bordomavililer son 2 maçını kazanması halinde kasasına 5 milyon 200 bin TL daha koyup kasasını 58.5 milyon TL'de sezonu tamamlamayı hedefliyor. Trabzonspor ligi 3'üncü tamamlarsa 21 milyon TL, 4'üncü bitirirse 14 milyon TL daha kazanacak.
- 16.5.2019
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
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