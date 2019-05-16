Trabzonspor Ünal Karaman ile rekora koşuyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Ünal Karaman ile rekora koşuyor

ile rekora koşuyor

Trabzonspor Ünal Karaman ile rekora koşuyor

SPOR ’de 4’üncü sıradaki yerini garantileyen ve üç sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan , yönetiminde rekora koşuyor.

57 puanı bulunan bordo-mavililer, ligde kalan son iki haftada hanesine en az bir puan yazdırması halinde son 8 sezonun en yüksek puanını toplamış olacak.

BIR İLK YAŞANACAK
2010-11 sezonunda 82 puan toplayan ekibi, 2011-12'de 56, 2012-13'te 46, 2013-14'te 53, 2014-15'te 57, 2015-16'da 40, 2016- 17'de 51 ve 2017-18'de 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Bu sezon 57 puan toplayan ve son 8 sezondaki en yüksek puanına ulaşmasına tek puan kalan , ligde kalan iki haftada sahasında ile karşılaştıktan sonra son hafta 'a konuk olacak.

KARTAL'A ÖZEL ÖNLEM YOK
Teknik direktör , Beşiktaş derbisi için takımı motive ediyor. deplasmanında alınan beraberlik sonrası üçüncülük iddiasının zora girmesinin ardından oyuncularının motivasyon kaybı yaşamasını istemeyen 52 yaşındaki hoca, son haftaya kadar mücadele edeceklerini her fırsatta vurguluyor. Karaman, Beşiktaş maçının çok keyifli geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da kazanmak isteyecektir. Rakibimize özel önlem almak yerine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

DERBİ 35 TL
Fırtına?, Beşiktaş derbisinin biletlerini satışa çıkardı. Cumartesi saat 19.00'da Stadı'nda oynanacak maçının bilet fiyatları şu şekilde: Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350, TL VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.

TRİBÜNDE İFTAR
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç iftar saatine denk geldi. Karşılaşmanın 39. dakikası oynanırken maça gelen taraftarlar iftarlarını tribünde açacak. Bazı taraftarlar bu duruma tepki göstererek, maç saatinin iftar saatlerine göre ayarlanmamasının üzücü olduğunu dile getirdi.

VEDA VAKTİ
Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun kendi sahasındaki finalini derbi ile yapacak. Fırtına, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi ile taraftarlarının huzuruna son kez çıkacak. Bu sezon sahasında taraftarlarının desteği ile başarılı sonuçlara imza atan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da devirmekten başka bir şey düşünmüyor. Trabzonspor bu sezon sahasında 35 puan topladı.

  1. 16.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Ünal Karaman ile rekora koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN