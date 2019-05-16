Trabzonspor Ünal Karaman ile rekora koşuyor

57 puanı bulunan bordo-mavililer, ligde kalan son iki haftada hanesine en az bir puan yazdırması halinde son 8 sezonun en yüksek puanını toplamış olacak.



BIR İLK YAŞANACAK

2010-11 sezonunda 82 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2011-12'de 56, 2012-13'te 46, 2013-14'te 53, 2014-15'te 57, 2015-16'da 40, 2016- 17'de 51 ve 2017-18'de 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Bu sezon 57 puan toplayan ve son 8 sezondaki en yüksek puanına ulaşmasına tek puan kalan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada sahasında Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra son hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



KARTAL'A ÖZEL ÖNLEM YOK

Teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş derbisi için takımı motive ediyor. Konyaspor deplasmanında alınan beraberlik sonrası üçüncülük iddiasının zora girmesinin ardından oyuncularının motivasyon kaybı yaşamasını istemeyen 52 yaşındaki hoca, son haftaya kadar mücadele edeceklerini her fırsatta vurguluyor. Karaman, Beşiktaş maçının çok keyifli geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da kazanmak isteyecektir. Rakibimize özel önlem almak yerine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" diye konuştu.



DERBİ 35 TL

Fırtına?, Beşiktaş derbisinin biletlerini satışa çıkardı. Cumartesi saat 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçının bilet fiyatları şu şekilde: Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350, TL VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.



TRİBÜNDE İFTAR

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç iftar saatine denk geldi. Karşılaşmanın 39. dakikası oynanırken maça gelen taraftarlar iftarlarını tribünde açacak. Bazı taraftarlar bu duruma tepki göstererek, maç saatinin iftar saatlerine göre ayarlanmamasının üzücü olduğunu dile getirdi.



VEDA VAKTİ

Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun kendi sahasındaki finalini derbi ile yapacak. Fırtına, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi ile taraftarlarının huzuruna son kez çıkacak. Bu sezon sahasında taraftarlarının desteği ile başarılı sonuçlara imza atan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da devirmekten başka bir şey düşünmüyor. Trabzonspor bu sezon sahasında 35 puan topladı.