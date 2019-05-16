Trabzonspor Rodallega'dan haber bekliyor
Ağaoğlu: Rodallega ile derbi sonrası konuşacağız. Kendisine teklif sunduk.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek Hugo Rodallega konusunda açıklamalarda bulundu. Akşam'a konuşan ve Kolombiyalı golcü ile görüşmelerinin olduğunu belirten Ağaoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaş derbisinden sonra yeniden görüşeceğiz. Daha önce de kendisinden bir talebimiz oldu, düşüncesini öğrenmek istedik. O da Beşiktaş maçından sonra konuşmanın daha doğru olacağını söyledi. Bizim isteğimiz kalması yönünde. Onun cevabını bekliyoruz. Ekuban'ın opsiyonunu kullandık" diye konuştu.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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