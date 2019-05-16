Trabzonspor Rodallega'dan haber bekliyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek Hugo Rodallega konusunda açıklamalarda bulundu. Akşam'a konuşan ve Kolombiyalı golcü ile görüşmelerinin olduğunu belirten Ağaoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaş derbisinden sonra yeniden görüşeceğiz. Daha önce de kendisinden bir talebimiz oldu, düşüncesini öğrenmek istedik. O da Beşiktaş maçından sonra konuşmanın daha doğru olacağını söyledi. Bizim isteğimiz kalması yönünde. Onun cevabını bekliyoruz. Ekuban'ın opsiyonunu kullandık" diye konuştu.