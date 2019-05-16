Beşiktaş'ı yeneriz!

Sol bek oyuncusu, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Hedefimiz Beşiktaş maçında 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız. Avrupa kupaları maçına çıkmayı da sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



FENERBAHÇE'YI UNUTMUYORUZ

Uğurcan, Hüseyin ve Novak, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. 3 oyuncu da F.Bahçe galibiyetini unutamadığını belirtirken, Hüseyin, "Çok heyecanlandım" dedi. Uğurcan deplasman maçlarında daha rahat olduğunu vurgularken, Novak da her maça kolyesini öperek çıktığını belirtti. Uğurcan'a yılın genç kalecisi, Hüseyin'e yılın genç savunma oyuncusu ve Novak'a yılın yabancı futbolcusu' ödülü verildi.

