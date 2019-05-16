Beşiktaş'ı yeneriz!
Novak, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Sol bek oyuncusu, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Hedefimiz Beşiktaş maçında 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız. Avrupa kupaları maçına çıkmayı da sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
FENERBAHÇE'YI UNUTMUYORUZ
Uğurcan, Hüseyin ve Novak, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. 3 oyuncu da F.Bahçe galibiyetini unutamadığını belirtirken, Hüseyin, "Çok heyecanlandım" dedi. Uğurcan deplasman maçlarında daha rahat olduğunu vurgularken, Novak da her maça kolyesini öperek çıktığını belirtti. Uğurcan'a yılın genç kalecisi, Hüseyin'e yılın genç savunma oyuncusu ve Novak'a yılın yabancı futbolcusu' ödülü verildi.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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