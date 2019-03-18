Uğurlu Uğurcan
18 Mart 2019, Pazartesi
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Uğurlu Uğurcan

Uğurlu Uğurcan

, genç eldivenin forma giydiği 17 maçta 12 galibiyet aldı. Sadece 2 karşılaşmada yenildi oldu.

'ın korkusuzca kaleyi teslim ettiği Uğurcan Çakır müthiş başarısını 'a seçilerek taçlandırmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla 17 karşılaşmaya çıktı. bu maçların 12'sini kazanırken, 3 kez berabere kaldı, 2 yenilgi aldı. Uğurcan kalesinde 18 gol gördü. Gol yemediği maç sayısı ise 6. Üzerine koyarak devam eden genç eldiven takdir topluyor. Teknik direktör Ünal Karaman da "Trabzonspor uzun yıllar kaleci aramayacak. Arda ve Uğurcan bize yeter" dedi.

PEREİRA SAHALARA DÖNÜYOR
Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Joao Pereira sakatlığının önemli bölümünü geride bıraktı. Portekizli sağ bekin milli aranın ardından maçında oynaması bekleniyor. Yokluğunda bu bölgede Kamil Ahmet, Hüseyin ve Toure görev yaptı.

  1. 18.3.2019
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