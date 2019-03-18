Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı

'da arandı

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı

'un Erzurumspor ile oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen ’nın yokluğu hissedildi.

'nın yokluğunda yerine görev yapan Vahid Amiri başarılı bir performans sergileyemedi. Yusuf olmadan, 'un pas oyunu hiç oturmadı. BB. Erzurumspor maçında genç yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi.
  1. 18.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN