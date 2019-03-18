Trabzonspor'da ‘Dev’ hayal
18 Mart 2019, Pazartesi
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'da ‘Dev’ hayal

Trabzonspor'da ‘Dev’ hayal

Oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazanan gelecek sezon için gözünü Avrupa kupalarına dikti.

Öncelikli hedef Avrupa Ligi kontenjanını elde etmek ancak her Trabzonsporlunun kalbi Devler Ligi için de çarpıyor. ve 'a puan olarak yakın durumdaki Fırtına iki ezeli rakibinin birden hata yapmasını bekliyor.

HÜSEYİN KAPI GİBİ
Genç stoper geçit vermiyor. 'un bu sezon parlayan yıldızlarından olan 21 yaşındaki Hüseyin Türkmen, BB Erzurumspor deplasmanında da çok iyiydi. maç sonunda tebrik etti.

ALTYAPIYA SÜPER YILDIZ
Barcelona tarafından düzenlenen 'Yetenek Avcıları' turnuvasında Orta Okulu şampiyon olmuştu. 12 golle krallık tacını takan Ekrem Yara, Trabzonspor'un altyapısına alındı. 13 yaşındaki Ekrem büyük gelecek vadediyor.

'ZİRVEYE ESTİK'
Yerel basın, Erzurumspor galibiyetiyle büyük coşku yaşadı. Sonnokta "Nwakaeme, Dadaşların memleketinde haykırdı", Taka "Buz adam sırtlıyor", "Günebakış "İyi ki varsın Nwakaeme", Kuzey Ekspres "Zirveye estik", " "Yeni Fırtına Tonydinho" başlıkları attı. Haberlerde Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ni zorladığı da yazıldı.

5 GÜN TATİL VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli arada oyuncularına 5 günlük izin verdi. Erzurumspor maçından galibiyetle dönen takıma "Perşembeye kadar izinlisiniz" dedi. Uzun bir aranın ardından 5 günlük izin yakalayan oyuncular tatile çıktı. Karaman " düşünmeden 5 gün geçirin. İyice dinlenip buraya dönün" dedi.
  1. 18.3.2019
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