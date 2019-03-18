Trabzonspor deplasman fobisini yendi

Ligde deplasmanda oynadığı ilk 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan bordo-mavililer, son 3 deplasman maçından 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.

Karadeniz ekibi, İlk 10 maçta 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken son 3 dış saha maçında ise 2,33 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 26 hafta sonunda 43 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, son 3 hafta deplasmanda elde ettiği galibiyetlerle Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, deplasmandaki 10 haftalık dönemde Akhisarspor'u 3-1, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken Ankaragücü ve Beşiktaş ile 2-2, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, son 3 deplasman maçında ise Göztepe'yi 3-1 yendikten sonra Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 1-0 mağlup etti.

5. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ

Trabzonspor, dış saha maçları bakılarak oluşturulan puan cetvelinde 17 puanla 5. sıraya kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki 10 hafta sonunda topladığı 10 puanla 9. sırada yer almıştı.