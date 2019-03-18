Trabzonspor deplasman fobisini yendi
18 Mart 2019, Pazartesi
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deplasman fobisini yendi

Trabzonspor deplasman fobisini yendi

'de haftayı deplasmanda 1-0'lık galibiyetiyle kapatan , dış saha sorununu da son haftalarda aldığı sonuçlarla aştı.

Ligde deplasmanda oynadığı ilk 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan bordo-mavililer, son 3 deplasman maçından 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.

ekibi, İlk 10 maçta 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken son 3 dış saha maçında ise 2,33 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 26 hafta sonunda 43 puanla 4. sırada bulunan , son 3 hafta deplasmanda elde ettiği galibiyetlerle Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi.

DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, deplasmandaki 10 haftalık dönemde Akhisarspor'u 3-1, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken Ankaragücü ve ile 2-2, ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Evkur 'a 5-0, 'a da 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, son 3 deplasman maçında ise 'yi 3-1 yendikten sonra ile 2-2 berabere kaldı, 'u da 1-0 mağlup etti.

5. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ
Trabzonspor, dış saha maçları bakılarak oluşturulan puan cetvelinde 17 puanla 5. sıraya kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki 10 hafta sonunda topladığı 10 puanla 9. sırada yer almıştı.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 13:14
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