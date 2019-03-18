Ahmet Ağaoğlu olay olan havalimanı fotoğrafıyla ilgili konuştu!
18 Mart 2019, Pazartesi
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olay olan havalimanı fotoğrafıyla ilgili konuştu!

Ahmet Ağaoğlu olay olan havalimanı fotoğrafıyla ilgili konuştu!

Başkanı ve beraberindekiler ’ta savunma yaptıktan sonra ’a geçip oradan soluğu önce ’da ardından da ’da almıştı... Başkan Ağaoğlu’nun CAS Davası sonrasında havalimanında bankta uyurken çekilen fotoğrafı da gündem oldu. Başkan, o kareyle ilgili konuştu.

Havalimanı'nda başkanın bekleme salonundaki uyurken çekilen fotoğrafı ise gündeme damga vurdu. Herkesin konuştuğu fotoğrafla ilgili Fanatik'e açıklamalar yapan Ağaoğlu şunları söyledi:

"NİYETLERİNİ BİLİYORUM"

"O fotoğraf kimleri niye rahatsız etti tahmin edebiliyorum. Şartları bilen de bilmeyen de konuşuyor. Orada TSİ sabaha karşı 4. Bırakın özel salonu su içecek kafe bile yok. Ayrıca bu insani bir durum. Saatlerdir ayaktayız, oradan oraya koşturuyoruz. Biz aynı ülkü etrafında birleşmiş bir yönetim kuruluyuz. Oradaki insanların maddi gücü havalimanı satın alacak kadardır, bu da işin ayrı bir boyutu. Ve en önemlisi, bizler için havalimanında da, sokakta kaldırımda da uyuruz, gerekirse 48 saat uyumadan da gezebiliriz. O gün 'ye döndük, ardından 'a maça gittik, Trabzonspor için feda olsun, yeter ki istediğimiz sonuç çıksın, yorgunlukları unuturuz."

CAS AÇIKLAMASI YOK

" davasıyla ilgili konuşmamız yasak. Sadece başarılı bir süreç geçirdiğimizi ve 2 ay gibi bir sürede de sonuç alınacağını düşünüyoruz. Buradan Trabzonspor taraftarına seslenmek istiyorum ki, kulübümüzün haklı davasında sonuna kadar savaşacağız. Onların desteği, verdiği moral bizim en önemli kozumuz olacaktır."

  1. 18.03.2019
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