Yorgun düştüler – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Yorgun düştüler

Yorgun düştüler

Başkan , 17 saatlik yorgunluk sonrası havaalanında uykuya yenildi.

'deki 8 saat süren CAS itirazının ardından 'ye dönüş yolunda havalimanında bekleyen başkan Ahmet bankta uyudu. 9 saatlik yolculuk ve 8 saat de görüşme yapan başkanın yorgunluktan uyurken fotoğrafını çeken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın bu paylaşımı sosyal medyada yayıldı.
  1. 17.3.2019
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