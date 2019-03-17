Trabzonspor'da Uğurcan duvarı
17 Mart 2019, Pazar
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'da Uğurcan duvarı

Trabzonspor'da Uğurcan duvarı

seçilen Uğurcan Çakır, deplasmanında formdaydı.

Genç eldiven rakibin şut rekoru kırdığı maçta doğru yer tutarak etkili bir maç çıkardı. 50'de İbrahim'in pasında Taylan karşı karşıya kaldı. Uğurcan açıyı mükemmel kapattı.
  1. 17.3.2019
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