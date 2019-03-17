Trabzonspor'da Uğurcan duvarı
Milli Takıma seçilen Uğurcan Çakır, Erzurum deplasmanında formdaydı.
Genç eldiven rakibin şut rekoru kırdığı maçta doğru yer tutarak etkili bir maç çıkardı. 50'de İbrahim'in pasında Taylan karşı karşıya kaldı. Uğurcan açıyı mükemmel kapattı.
- 17.3.2019
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