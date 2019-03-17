Trabzonspor Erzurum'u Nwakaeme ile geçti
Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncusuyla Avrupa Kupaları yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nwakaeme son 9 golün 6’sına direkt etki etti.
Süper Lig'de Erzurumspor deplasmanına 3 puan için giden Trabzonspor istediğini alıp döndü. Maçın ilk yarısında etkisiz bir futbol sergileyen bordo-mavililer, ikinci 45 dakikalık bölümde daha hareketliydi. Kaleci Uğurcan Çakır ve stoperler Hüseyin ile Hosseini'nin 'sağlam' durduğu karşılaşmada Fırtına 3 puana son haftaların formda ismi Nwakaeme ile uzandı.
4 MAÇTA 10 PUAN
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme 64. dakikada fileleri sarsarak Erzurumspor karşısında galibiyeti getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin kaydettiği son 9 golün 6'sına direkt etki etti. 4 gol kaydetti, 2 de asist yaptı. Karadeniz Fırtınası son 4 maçında 10 puan toplayarak Avrupa Kupaları'na katılma iddiasını güçlendirdi. Şampiyonlar Ligi ihtimalini de iyice düşünmeye başladı.
MECBURİ ROTASYON
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi ve cezası olduğu için Yusuf Yazıcı'dan faydalanamadı. Deneyimli çalıştırıcı, Erzurumspor karşısında Toure ve Vahid Amiri'yi sahaya sürdü.
SAĞ BEK TOURE
Trabzonspor'un iki sağ beki Joao Pereira ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları sürüyor. Ünal Karaman da mecburen stoperlerini buraya kaydırıyor. Daha önce Hüseyin oynamıştı. Dün de Zargo Toure sağ kanadı savundu.
5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Trabzonspor deplasmanda bir türlü kalesini gole kapatamıyordu. Son olarak 1 Aralık 2018'de Kayserispor'u gol yemeden devirmişti. 5 karşılaşma sonra bu başarısını tekrarladı.
MURAT 1'ER 1'ER GİDİYOR
Genç futbolcularıyla bu sezon ön plana çıkan Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar 2. kez şans buldu. 19'luk oyuncu, Göztepe'den sonra dün de Erzurum'a karşı 1 dakika görev aldı.
EKSTRADAN 100 BİN EURO
Anthony Nwakaeme 19 gole etki ederse 100 bin euro bonus kazanacak. Nijeryalı yıldız şu ana kadar 9 gol, 4 asistle oynuyor. Hedefe 6 gol kaldı.
Ev sahibi Erzurumspor maç boyu etkiliydi. Trabzonspor kalesine 90 dakikada tam 20 şut yolladılar.
4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı 4 farklı isim kullandı. Serkan Kurtuluş, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Ridge Munsy'nin yerine Taylan, Tolga, Opseth ve Kone'yi 11'de görevlendirdi.
4 MAÇTA 10 PUAN
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme 64. dakikada fileleri sarsarak Erzurumspor karşısında galibiyeti getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin kaydettiği son 9 golün 6'sına direkt etki etti. 4 gol kaydetti, 2 de asist yaptı. Karadeniz Fırtınası son 4 maçında 10 puan toplayarak Avrupa Kupaları'na katılma iddiasını güçlendirdi. Şampiyonlar Ligi ihtimalini de iyice düşünmeye başladı.
MECBURİ ROTASYON
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi ve cezası olduğu için Yusuf Yazıcı'dan faydalanamadı. Deneyimli çalıştırıcı, Erzurumspor karşısında Toure ve Vahid Amiri'yi sahaya sürdü.
SAĞ BEK TOURE
Trabzonspor'un iki sağ beki Joao Pereira ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları sürüyor. Ünal Karaman da mecburen stoperlerini buraya kaydırıyor. Daha önce Hüseyin oynamıştı. Dün de Zargo Toure sağ kanadı savundu.
5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Trabzonspor deplasmanda bir türlü kalesini gole kapatamıyordu. Son olarak 1 Aralık 2018'de Kayserispor'u gol yemeden devirmişti. 5 karşılaşma sonra bu başarısını tekrarladı.
MURAT 1'ER 1'ER GİDİYOR
Genç futbolcularıyla bu sezon ön plana çıkan Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar 2. kez şans buldu. 19'luk oyuncu, Göztepe'den sonra dün de Erzurum'a karşı 1 dakika görev aldı.
EKSTRADAN 100 BİN EURO
Anthony Nwakaeme 19 gole etki ederse 100 bin euro bonus kazanacak. Nijeryalı yıldız şu ana kadar 9 gol, 4 asistle oynuyor. Hedefe 6 gol kaldı.
Ev sahibi Erzurumspor maç boyu etkiliydi. Trabzonspor kalesine 90 dakikada tam 20 şut yolladılar.
4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı 4 farklı isim kullandı. Serkan Kurtuluş, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Ridge Munsy'nin yerine Taylan, Tolga, Opseth ve Kone'yi 11'de görevlendirdi.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor Erzurum'u Nwakaeme ile geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.