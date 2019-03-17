Trabzonspor 20.kez direğe takıldı

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 19 topu direkten geri gelmişti. Dün bu rakam 20'ye çıktı. 49. dakikada yaşanan pozisyonda Caleb Ekuban etkili geldi. Çok sert bir vuruş çıkardı. Sehic'i geçen top üst direğe çarpıp oyun sahasına geri döndü. Trabzonspor bir kez daha direk şanssızlığı yaşadı.

Ekuban, Süper Lig'de 7 maçtır gol veya asist üretemiyordu. Sessizliğini Erzurum karşısında bozdu. Nwakaeme'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Ekuban geçen hafta Akhisarspor maçında da direklere takılmıştı.