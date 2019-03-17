Trabzonspor 20.kez direğe takıldı
Bordo-mavili futbolcular rakip kaleci ve savunmaları geçse de direkleri bir türlü aşamıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 19 topu direkten geri gelmişti. Dün bu rakam 20'ye çıktı. 49. dakikada yaşanan pozisyonda Caleb Ekuban etkili geldi. Çok sert bir vuruş çıkardı. Sehic'i geçen top üst direğe çarpıp oyun sahasına geri döndü. Trabzonspor bir kez daha direk şanssızlığı yaşadı.
Ekuban, Süper Lig'de 7 maçtır gol veya asist üretemiyordu. Sessizliğini Erzurum karşısında bozdu. Nwakaeme'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Ekuban geçen hafta Akhisarspor maçında da direklere takılmıştı.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor 20.kez direğe takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.