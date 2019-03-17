Trabzonspor 20.kez direğe takıldı
17 Mart 2019, Pazar
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20.kez direğe takıldı

Trabzonspor 20.kez direğe takıldı

Bordo-mavili futbolcular rakip kaleci ve savunmaları geçse de direkleri bir türlü aşamıyor.

Bu sezon ve 'nda 19 topu direkten geri gelmişti. Dün bu rakam 20'ye çıktı. 49. dakikada yaşanan pozisyonda Caleb Ekuban etkili geldi. Çok sert bir vuruş çıkardı. Sehic'i geçen top üst direğe çarpıp oyun sahasına geri döndü. bir kez daha direk şanssızlığı yaşadı.
Ekuban, Süper Lig'de 7 maçtır gol veya asist üretemiyordu. Sessizliğini karşısında bozdu. Nwakaeme'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Ekuban geçen hafta Akhisarspor maçında da direklere takılmıştı.

  1. 17.3.2019
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