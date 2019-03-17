Takdir ediyorum

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, iki takım açısından zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Oyuncularının takdirlik bir mücadele gösterdiklerini belirten Karaman, "Sezon başından beri birçok zorluğu yaşadık. Ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe kat ettiler. Çalıştılar, şikayet etmiyorlar. Camianın bugünlere gelmesinde inanılmaz duruş gösteriyorlar. Camianın saha içi ve dışında sorunsuz yaşamını devam ettirmesi için başkan, yönetim ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi.



'BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'

Takımından memnun olduğunu dile getiren bordomavili çalıştırıcı, şunları söyledi: "Savunma yönü düşük oyuncularla orta sahayı şekillendirdik. Bu anlamda oyuncularım da kendilerini geliştirmek için fırsat oluşturdular. Topun bizde fazla kalmasına özen gösteriyoruz. Beraberinde pozisyon oluşmasını sağlıyoruz, kalede tehlikede görüyorsunuz. Böyle oynamak riski de getiriyor elbette. Oyuncuların göstermiş olduğu mücadele benim açımdan gayet takdir edici. Bu şekilde devam edeceğiz."



AMİRİ ETKİSİZDİ

Maça 11'de başlayan kanat oyuncusu Vahid Amiri çok etkisiz bir performans sergiledi. Ataklara destek vereyen İranlı futbolcu, paslarında da isabet sağlayamadı. Karaman, 62'de Amiri'nin yerine Olcay'ı aldı.



HÜSEYİN İYİYDİ

Fırtına'nın genç stoperi Hüseyin Türkmen sınıfı geçti. 21 yaşındaki savunmacı, pozisyonlara müdahaleleri arkadaşlarını yönlendirmesi ve uyumu ile geçer not aldı. Bu sezon 15. lig maçında görev yaptı.



YİNE YALNIZ BIRAKMADILAR

Trabzonspor taraftarları Erzurumspor deplasmanında oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzon'dan ve çevre illerden gelen bordo-mavililer kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.



RODALLEGA CEZALI

Mücadeleye sarı kart cezası sınırında başlayan Rodallega, radarı geçemedi! Kolombiyalı forvet, 86. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hugo, milli ara sonrası oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeecek. Bir başka sınırdaki isim Ekuban ise bu haftayı kazasız atlattı.