Ünal Karaman için milli ara ilaç olacak
16 Mart 2019, Cumartesi
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için milli ara ilaç olacak

Ünal Karaman için milli ara ilaç olacak

Bordo mavililerin teknik direktörü , Erzurumspor ile oynanacak maçın ardından lige verilecek milli arada sakat oyuncuların dönüşünü dört gözle bekliyor.

'da lige verilecek milli arada Pereira, Kamil, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve tedavi süreçlerinin tamamlanacağı ifade edildi. Karaman ayrıca milli aranın ardından takımını tekrar şekillendirip sezon sonunda yönetime devam edip etmemesini istediği oyuncularla ilgili geniş bir rapor sunmayı da planlıyor.

  1. 16.3.2019
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