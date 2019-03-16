Ünal Karaman için milli ara ilaç olacak
Bordo mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, Erzurumspor ile oynanacak maçın ardından lige verilecek milli arada sakat oyuncuların dönüşünü dört gözle bekliyor.
Trabzonspor'da lige verilecek milli arada Pereira, Kamil, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve tedavi süreçlerinin tamamlanacağı ifade edildi. Karaman ayrıca milli aranın ardından takımını tekrar şekillendirip sezon sonunda yönetime devam edip etmemesini istediği oyuncularla ilgili geniş bir rapor sunmayı da planlıyor.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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