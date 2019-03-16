Ünal Karaman için milli ara ilaç olacak

Trabzonspor'da lige verilecek milli arada Pereira, Kamil, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve tedavi süreçlerinin tamamlanacağı ifade edildi. Karaman ayrıca milli aranın ardından takımını tekrar şekillendirip sezon sonunda yönetime devam edip etmemesini istediği oyuncularla ilgili geniş bir rapor sunmayı da planlıyor.