Trabzonspor'da Rodallega: 'Gençliğimi yaşayamadım'
Rodallega, “Kendinde gördüğüm en temel eşik sabır” dedi.
Gördüğü en şakacı futbolcuların Ekuban ile G.Saraylı Muğdat olduğunu belirten 33 yaşındaki forvet, futbolculuk nedeniyle gençliğini tam yaşayamadığını dile getirdi. Kolombiyalı, gördüğü en çalışkan futbolcunun Pereira, en doğrucu futbolcunun da Sosa olduğunu da belirtti.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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