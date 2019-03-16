Trabzonspor'da Rodallega: 'Gençliğimi yaşayamadım'
16 Mart 2019, Cumartesi
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'da Rodallega: 'Gençliğimi yaşayamadım'

Trabzonspor'da Rodallega: 'Gençliğimi yaşayamadım'

Rodallega, “Kendinde gördüğüm en temel eşik sabır” dedi.

Gördüğü en şakacı futbolcuların Ekuban ile G.Saraylı Muğdat olduğunu belirten 33 yaşındaki forvet, futbolculuk nedeniyle gençliğini tam yaşayamadığını dile getirdi. Kolombiyalı, gördüğü en çalışkan futbolcunun Pereira, en doğrucu futbolcunun da Sosa olduğunu da belirtti.
  1. 16.3.2019
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