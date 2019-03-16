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16 Haziran 2019, Pazar
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Avrupa aşkına

Trabzonspor Avrupa aşkına

Bordo-mavili takım ’u mağlup ederek ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen , 'de kalma mücadelesi veren BB ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Onazi, Pereira ve Kamil ile kart cezalısı Yusuf forma giyemeyecek. Teknik direktör bu oyuncuların yokluğunda kadrosunda mini revizyon yapacak. Stoper Hüseyin Türkmen'i savunmanın sağında görevlendirecek olan 52 yaşındaki hoca, Toure ile Hosseini'yi ise stoperde birlikte oynatacak. Karaman, kart cezalısı olan Yusuf'un yerine oynatacağı isim konusunda ise kararsız kaldı. Bu bölge için Amiri ile arasındaki karar maç saatinde verilecek.

CEZALI YUSUF YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maç öncesi cezalı durumda olan Yusuf Yazıcı da takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak otobüsle 'a gitti. Moral vermek için kafilede yer alan 22 yaşındaki 10 numaranın bu davranışı teknik heyetin taktirini topladı.

HEDEFE KESiNLiKLE VARACAĞIZ
Teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde noktalamak ve Avrupa kupalarına kesinlikle katılmak. Erzurumspor deplasmanında da bu anlayışla hedeflerimiz için oynayacağız. Bugüne kadar eksiklerimizin olmasının arkasına hiç sığınmadık. Bundan sonra da sığınmayız. Sahada olan arkadaşlarım bu formanın ağırlığının bilincinde olarak en iyisini yapmak adına gereken özveriyi gösterecektir" dedi.

HIZLI OYNAYIN
Ünal Karaman, futbolcularını hızlı oynamaları yönünde uyardı. 52 yaşındaki hocanın, "Hızlı pas oyun bütünlüğümüz açısından çok önemli. Topu ayağınızda fazla tutmayın" dediği belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor:
Sehıc, Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan), İbrahım, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan
Trabzonspor:
Uğurcan Hüseyin Toure Hosseını Novak Sosa A. Parmak Olcay (Amırı) Ekuban Nwakaeme Rodallega

TESADÜF DEĞİL
Malatyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor'un şu an ligde bulunduğu konum asla tesadüf değil. Tam aksine genç oyuncuların azmi ve hırsı ile takıma aidiyet duygusu ile bağlı olan yabancıların büyük bir özveri karşılığında ortaya koyduğu performansın karşılığıdır. Ancak henüz başarılmış bir durum yok. Bu kısıtlı kadro ile sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak önemli bir başarı olacağı için Erzurum deplasmanında da bu bilinçle sahaya çıkıp 3 puan alınmalı. Mini yorum- Yunus Emre Sel

RAKAMLARIN DİLİ
17 Karadeniz ekibi bu sezon direkleri aşamıyor. Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen Trabzon oldu. (17)
1 Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Trabzonspor (132), oyuncu Hugo Rodallega (37)
1 Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi.
  1. 16.3.2019
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