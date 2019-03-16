Trabzonspor Avrupa aşkına
Bordo-mavili takım Erzurumspor’u mağlup ederek ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.
CEZALI YUSUF YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maç öncesi cezalı durumda olan Yusuf Yazıcı da takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak otobüsle Erzurum'a gitti. Moral vermek için kafilede yer alan 22 yaşındaki 10 numaranın bu davranışı teknik heyetin taktirini topladı.
HEDEFE KESiNLiKLE VARACAĞIZ
Teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde noktalamak ve Avrupa kupalarına kesinlikle katılmak. Erzurumspor deplasmanında da bu anlayışla hedeflerimiz için oynayacağız. Bugüne kadar eksiklerimizin olmasının arkasına hiç sığınmadık. Bundan sonra da sığınmayız. Sahada olan arkadaşlarım bu formanın ağırlığının bilincinde olarak en iyisini yapmak adına gereken özveriyi gösterecektir" dedi.
HIZLI OYNAYIN
Ünal Karaman, futbolcularını hızlı oynamaları yönünde uyardı. 52 yaşındaki hocanın, "Hızlı pas oyun bütünlüğümüz açısından çok önemli. Topu ayağınızda fazla tutmayın" dediği belirtildi.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor:
Sehıc, Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan), İbrahım, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan
Trabzonspor:
Uğurcan Hüseyin Toure Hosseını Novak Sosa A. Parmak Olcay (Amırı) Ekuban Nwakaeme Rodallega
TESADÜF DEĞİL
Malatyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor'un şu an ligde bulunduğu konum asla tesadüf değil. Tam aksine genç oyuncuların azmi ve hırsı ile takıma aidiyet duygusu ile bağlı olan yabancıların büyük bir özveri karşılığında ortaya koyduğu performansın karşılığıdır. Ancak henüz başarılmış bir durum yok. Bu kısıtlı kadro ile sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak önemli bir başarı olacağı için Erzurum deplasmanında da bu bilinçle sahaya çıkıp 3 puan alınmalı. Mini yorum- Yunus Emre Sel
RAKAMLARIN DİLİ
17 Karadeniz ekibi bu sezon direkleri aşamıyor. Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen Trabzon oldu. (17)
1 Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Trabzonspor (132), oyuncu Hugo Rodallega (37)
1 Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi.
- 16.3.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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