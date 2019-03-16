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16 Haziran 2019, Pazar
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fena köşeye sıkıştı!

FIFA fena köşeye sıkıştı!

8 saat süren duruşmada bordo-mavililer, ’a “’nın neden bu davada müdahil olmadığını öğrenmek istiyoruz” sorusunu sordular.

'un, 2010-11 sezonundaki şike davası sürecine 'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası 'ne () yaptığı başvuruda duruşma dün görüldü. Başkan , birçok yönetici, avukat Erdem Egemen ile birlikte 'de Froriep Hukuk Bürosu'ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz'ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü. Ardından Başkan Ağaoğlu şu açıklamayı yaptı:

FENERBAHÇE, TFF, FIFA
Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, ve F.Bahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, camianın haklı davasıdır. Bu davayı kovalamaya ve hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. 100 yıl geçse de vazgeçmeyiz.

  1. 16.3.2019
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