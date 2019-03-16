FIFA fena köşeye sıkıştı!

FENERBAHÇE, TFF, FIFA

Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve F.Bahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, camianın haklı davasıdır. Bu davayı kovalamaya ve hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. 100 yıl geçse de vazgeçmeyiz.