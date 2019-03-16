FIFA fena köşeye sıkıştı!
8 saat süren duruşmada bordo-mavililer, CAS’a “FIFA’nın neden bu davada müdahil olmadığını öğrenmek istiyoruz” sorusunu sordular.
FENERBAHÇE, TFF, FIFA
Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve F.Bahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, camianın haklı davasıdır. Bu davayı kovalamaya ve hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. 100 yıl geçse de vazgeçmeyiz.
- 16.3.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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