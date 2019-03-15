Trabzonspor'un tarihi CAS duruşması bugün yapılacak

Yönetimin Süper Lig 'de 2010-11 'deki şike davası sürecine FIFA 'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Spor Tahkim Mahkemesi 'ne ( CAS ) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma bugün. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Zorer, Sertaç Güven ve avukatlardan oluşan 10 kişilik bir ekip dün İsviçre 'ye gitti. UEFA ve FIFA ile ilişkilerinden sorumlu Bülbüloğlu, "" ifadesini kullandıBülbüloğlu, dosyalarının çok kuvvetli olduğunu da kaydederek, "" diye konuştu. Önder Bülbüloğlu, CAS'ın karar vermesinin daha önceki örneklere bakıldığında 2 ay sürebileceğini, çıkacak karara göre de hareket edeceklerini sözlerine ekledi.CAS'ın son yayımladığı bültene değinen Bülbüloğlu, "dedi.Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuyla ilgili 3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecinde 2 bin 811 gün geride kaldı. Bordo-mavili kulüpte bu dönemde Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu olmak üzere 4 başkan görev yaptı.

TARAFTAR DA ORADA

Cas duruşması öncesi Lozan'daki CAS binası önünde bordo-mavili taraftarlar eylem yapacak. Taraftarlar daha önce de UEFA binası önünde çadır kurmuş ve uzun süre orada oturma eylemi yapmışlardı. Bu arada TFF yetkililerinin de duruşmada olacağı belirtildi.



KİMSE ŞAŞIRMASIN

Trabzonspor, yasal yoldan hakkını aramaya devam ediyor. UEFA'nın şike sürecindeki tavrı alacalı bulacalı. CAS ise işe biraz daha kurallar çerçevesinde bakıyor. Trabzonspor kimsenin beklemediği bir sonuç alırsa şaşırmayalım. Kolay bir ihtimal değil ancak 'Trabzonspor'un haklı çıkma ihtimali hiç yok' diyecek noktada da değiliz. CAS, bordo-mavililerin lehine karar verirse ortalık baya bir karışır. -Mini yorum Turgay Demir