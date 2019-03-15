Trabzonspor'un tarihi CAS duruşması bugün yapılacak
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “İsviçre’deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. Bize ‘temiz’ diyen CAS hakkaniyetli bir karar verecektir” dedi.
HEM TEMIZ HEM MAĞDUR
Bülbüloğlu, dosyalarının çok kuvvetli olduğunu da kaydederek, "Burada şikeye ilişkin UEFA'nın, CAS'ın verdiği karar, hepsi var. İnfantino'nun daha önce yaptığı açıklamalar var. İsviçre'deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz" diye konuştu. Önder Bülbüloğlu, CAS'ın karar vermesinin daha önceki örneklere bakıldığında 2 ay sürebileceğini, çıkacak karara göre de hareket edeceklerini sözlerine ekledi.
CAS: ŞAMPİYON TRABZONSPOR
CAS'ın son yayımladığı bültene değinen Bülbüloğlu, "CAS'ın bu bülteni duruşma öncesinde yayımlaması elimizi güçlendirdi. CAS, temiz Trabzonspor'un hak ettiği şampiyonluğunun yıllardır peşinde uğraştığını, yani 2010-11 şampiyonunun Trabzonspor olduğunu söylüyor. Kendilerinin yayımladığı bir bülten bu. Bunu da savunmamıza ekleyerek CAS'taki duruşmaya katılacağız" dedi.
2 BİN 811 GÜN GEÇTİ
Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuyla ilgili 3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecinde 2 bin 811 gün geride kaldı. Bordo-mavili kulüpte bu dönemde Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu olmak üzere 4 başkan görev yaptı.
TARAFTAR DA ORADA
Cas duruşması öncesi Lozan'daki CAS binası önünde bordo-mavili taraftarlar eylem yapacak. Taraftarlar daha önce de UEFA binası önünde çadır kurmuş ve uzun süre orada oturma eylemi yapmışlardı. Bu arada TFF yetkililerinin de duruşmada olacağı belirtildi.
KİMSE ŞAŞIRMASIN
Trabzonspor, yasal yoldan hakkını aramaya devam ediyor. UEFA'nın şike sürecindeki tavrı alacalı bulacalı. CAS ise işe biraz daha kurallar çerçevesinde bakıyor. Trabzonspor kimsenin beklemediği bir sonuç alırsa şaşırmayalım. Kolay bir ihtimal değil ancak 'Trabzonspor'un haklı çıkma ihtimali hiç yok' diyecek noktada da değiliz. CAS, bordo-mavililerin lehine karar verirse ortalık baya bir karışır. -Mini yorum Turgay Demir
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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