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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'lu Novak

Trabzonspor'lu Novak milli takımda

'da başarılı performansıyla dikkat çeken Filip Novak’a Çekya Milli Takımı’ndan davet geldi.

ve ile oynanacak maçlarda aday kadroda yer alacak olan 29 yaşındaki sol bekin yanı sıra kadroda 'dan Celustka ve 'dan Pavelka da yer alıyor.
  1. 15.3.2019
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