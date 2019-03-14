Büyük gün yarın! Trabzonspor ve UEFA...

FIFA Disiplin Komitesi´nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike süreciyle ilgili olarak gerekli yaptırımları uygulamadığı gerekçesiyle yapılan başvuru dosyasını reddetmesinin ardından ekim ayında CAS'a başvuran Trabzonspor'a, CAS yetkilileri tarafından 15 Aralık 2018 için duruşma tarihi verilmişti. Ancak o dönem Trabzonspor'da kongre süreci yaşanması nedeniyle kulüpten yapılan erteleme talebini dikkate alan CAS, duruşmayı 15 Mart 2019 tarihine almıştı.

"OLUMLU SONUÇLA DÖNERİZ"

Yaklaşık 1 yıldır bu duruşma için hazırlanan Trabzonspor Hukuk Kurulu, 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili oldukça geniş kapsamlı bir rapor sunacak. Hukuk kurulunun yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcıları Ertuğrul Doğan ile Önder Bülbüloğlu da İsviçre'ye giderek duruşmaya katılacak. Ağaoğlu, CAS'a yaptıkları başvurudan olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, "CAS'taki duruşmadan olumlu bir sonuç bekliyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı çok net bir şekilde ortaya koyacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Umarım bizim için olumlu sonuçla döneriz" dedi.

HUKUKÇU GÖRÜŞLERİ

ALPAY KÖSE: Trabzonspor'un gidiş yolu şu. TFF gerekli cezayı vermedi. UEFA'nın devreye girip ceza vermesini istediler. Sonrasında UEFA'nın regülasyonunda böyle yetki olmadığı için, FIFA'ya gittiler. FIFA federasyonlara müdahil olabilir. FIFA reddedince CAS'a gittiler. Böyle bir örnek yok. Öngörüde bulunmak zor. Trabzonspor kumüsürür argümanları haksız değil. Ama FIFA neden reddetti bilmiyorum. Trabzonspor'un talebinde bir hukuki olarak haklılığı var. Bu dava bir ilk olacak. Trabzonspor lehine karar çıkarsa ilk yaşanacağı için futbol açısından 'milat' olacak. Yani CAS'ın, FIFA'ya 'müdahale etmelisin' demesi anlamına gelecek.

METİN ÜNLÜ: Burada şike ile ilgili olarak TFF, CAS kararına rağmen işlem yapmamıştı. FIFA'ya gidildi. FIFA bu davayı reddedince CAS'a başvuru yapıldı. CAS'a, "Türkiye'de şike yapılmıştır kararın var ama bununla ilgili işlem yapılmıyor. FIFA da 'Sümen Altı' etti. Sen bunu engelle ve karar ver, FIFA'yı zorla" diye başvuru yapıldı. Artık CAS son karar merci olduğu için vereceği karar da FIFA'yı bağlayabilir. FIFA'nın kendi kararı iç hukukuna dahildir. Ya da şike gibi ağır bir suçu göz ardı edemezsin, TFF'ye bu konuda gerekli talimatları ver. Olmadığı takdirde 'üyeliğini askıya al, puan sil' kararı ver diyebilir. Ben CAS'a güvenirim. FIFA'ya güvenmem, UEFA'ya güvenmem.