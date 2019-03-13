Milli tedavi

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, revire dönmüş durumda. Kısıtlı kadro nedeniyle sürekli aynı oyuncuların forma giymesi sakatlıkları tetikliyor, her geçen gün yeni bir isim bu kaderi yaşıyor. Erzurum maçı sonrası lige verilecek 20 günlük milli ara, sakatların dönmesi için önemli bir fırsat olacak. Bordo-mavili takımın dün antrenmanına 6 oyuncu sakatlığı nedeniyle katılmadı. İşte o isimler ve son durumları...



YUSUF YAZICI: Kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle dinlendiriliyor. Cezası nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyecek.

PEREIRA: Ayağındaki kırık nedeniyle uzun süredir tedavisi devam eden 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Portekiz'e gittiği ve burada kontrollerden geçeceği öğrenildi.

A. ÖMÜR: Sağ topuğunda yaralanma meydana gelen Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin devam ettiği ancak Erzurumspor maçında oynama ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtildi.

SOSA: Bordo-mavili takımın Akhisarspor ile oynadığı maçta darbe alan kaptan ile uzun süredir sakat olan Tayyip Ebrar'ın tedavileri salonda devam ediyor.

KAMİL: Akhisarspor maçında sakat olmasına rağmen iğneyle oynayan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.



