Milli ara planı – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Milli ara planı

Milli ara planı

ekibi cumartesi günü Erzurumspor'u yenerek milli araya 3 puanla girmeyi planlıyor.

Fırtına, kümede kalma mücadelesi veren rakibinin dönüm maçı olarak baktığı karşılaşmayı kayıpsız geçerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.
  1. 13.3.2019
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