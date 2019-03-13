İki şok daha yaşandı
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor dün iki şok daha yaşadı, forvet Rodallega ve stoper Hosseini idmanı bitiremedi.
Omzunda ağrı hisseden Rodallega'nın kontrol amaçlı olarak antrenmandan ayrılmasına izin verildi. Sol arka adalesinden darbe alan Hosseini de riske edilmedi ve çalışmadan ayrıldı. İranlı savunmacının eski sakatlığının nüksetmesinden korkulsa da daha sonra iki ismin sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtildi.
- 13.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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