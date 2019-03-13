İki şok daha yaşandı – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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İki daha yaşandı

İki şok daha yaşandı

Sakatlıklarla boğuşan dün iki daha yaşadı, forvet ve stoper idmanı bitiremedi.

Omzunda ağrı hisseden 'nın kontrol amaçlı olarak antrenmandan ayrılmasına izin verildi. Sol arka adalesinden darbe alan de riske edilmedi ve çalışmadan ayrıldı. İranlı savunmacının eski sakatlığının nüksetmesinden korkulsa da daha sonra iki ismin sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtildi.

  1. 13.3.2019
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