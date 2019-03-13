İki şok daha yaşandı

Omzunda ağrı hisseden Rodallega'nın kontrol amaçlı olarak antrenmandan ayrılmasına izin verildi. Sol arka adalesinden darbe alan Hosseini de riske edilmedi ve çalışmadan ayrıldı. İranlı savunmacının eski sakatlığının nüksetmesinden korkulsa da daha sonra iki ismin sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtildi.