Evinin kralı
Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor.
- 13.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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