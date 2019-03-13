Daha üstte olabilirdik – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Daha üstte olabilirdik

Daha üstte olabilirdik

Şube Sorumlusu Haluk , bu sezonun "zorluk yılı" olduğunu ifade etti.

, "Her şeyin üst üste geldiği sezonda karakterli oyuncu grubumuz, her türlü özveriyi ortaya koydu. Yine de bu mücadeleci oyunumuzla daha fazla puanlar toplayabilir, daha iyi bir yerde olabilirdik. Şanssızlık yaşadık" ifadesini kullandı.
  1. 13.3.2019
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