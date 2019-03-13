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13 Haziran 2019, Perşembe
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Bomba gibi döneceğim

Bomba gibi döneceğim

Sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür, yeniden arkadaşları ile olmak için gün sayıyor.

En kısa zamanda takıma katılmak için çalışmalara başladığını söyleyen genç oyuncu, "İnşallah çok daha iyi bir şekilde döneceğim" dedi. Hafta sonunu ailesiyle birlikte köyünde geçiren yıldız oyuncu, kardeşleri ve ailesi ile birlikte olduğu dönemin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.
  1. 13.3.2019
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