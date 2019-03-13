Arda’ya milli davet geldi – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Arda’ya milli davet geldi

Arda’ya milli davet geldi

Bordo-mavili takımın yedek kalecisi Arda Akbulut'a daveti geldi.

18 yaşındaki eldiven, Genç 'ın aday kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlı takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile 21 ve 23 Mart'ta hazırlık maçları yapacak. Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlındığı dönemde G.Saray derbisi de dahil eldivenleri giyen Arda, soğukkanlı duruşu, etkili kurtarışları ile otoritelerden tam not almıştı.
  1. 13.3.2019
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