5 yıl sonra ilk yaşandı – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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5 yıl sonra ilk yaşandı

5 yıl sonra ilk yaşandı

Fırtına, Akhisar'ı yenerek 25. haftayı kayıpsız kapatmıştı.

Puanını 40'a yükselten ve 4. sıradaki yerini koruyan ekibi, 5 yıl sonra bir ilki de yaşadı. Bordo-mavili ekip, 5 sene aranın ardından 25. haftalar itibarı ile puan cetvelinde ilk 4'te yer bulmayı başardı. maçını da kazanmanın planlarını yapan , bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedef koydu.
  1. 13.3.2019
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