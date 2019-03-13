100 bini kapacak – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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100 bini kapacak

100 bini kapacak

'in Sheva takımından 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nwakaeme, bu sezon forması altında 8 gol ve 5 asiste imza attı.

'de 7 gol, 4 asist; 'nda 1 gol, 1 asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde madde akıllara geldi. Buna göre Nwakaeme gole katkı anlamında 19 sayısına ulaşırsa, 100 bin euro bonus alacak.

RAKAMLARIN DİLİ
, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece 'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.

Kaptan , bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.

Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. (3 gol ve 2 asist)

  1. 13.3.2019
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