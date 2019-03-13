100 bini kapacak
İsrail'in Sheva takımından 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor forması altında 8 gol ve 5 asiste imza attı.
Süper Lig'de 7 gol, 4 asist; Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde madde akıllara geldi. Buna göre Nwakaeme gole katkı anlamında 19 sayısına ulaşırsa, 100 bin euro bonus alacak.
RAKAMLARIN DİLİ
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.
Kaptan Jose Sosa, bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.
Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. (3 gol ve 2 asist)
- 13.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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