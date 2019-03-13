100 bini kapacak

Süper Lig'de 7 gol, 4 asist; Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde madde akıllara geldi. Buna göre Nwakaeme gole katkı anlamında 19 sayısına ulaşırsa, 100 bin euro bonus alacak.



RAKAMLARIN DİLİ

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.

Kaptan Jose Sosa, bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.

Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. (3 gol ve 2 asist)