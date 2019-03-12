Türk futbolunun vitrin kulübüyüz
12 Mart 2019, Salı
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Türk futbolunun vitrin kulübüyüz

Türk futbolunun vitrin kulübüyüz

Ağaoğlu, 'un 52 yıllık geçmişi, tarihi başarıları ve kamuoyu nezdinde kazandığı saygın konum ile Türk futbolunun vitrin kulüplerinden biri olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, dergisindeki yazısında, "Yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanları ile bir bütün olan bu kulüp, diğer pek çok takımdan farklı olarak mekansal bir ayrıcalığa sahiptir. Trabzonspor, Trabzon şehrinin kulübüdür. Dahası, şehrin sadece sportif değil; sosyal ve kültürel olarak da ulusal ve uluslararası alandaki en büyük temsilcisidir. Bu sezon taraftar ortalamamız 27 bin. Şehir bizim için kenetleniyor" dedi.
  1. 12.3.2019
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