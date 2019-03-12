Trabzonspor'un CAS seferi

Trabzonspor 'un bu ay içinde Avrupa seferleri olacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 15 Mart 'ta CAS 'ta şike davasında duruşmaya katılacak. Kulüp, 2010-11 sezonunda şike yapıldığının tescil edilmesine rağmen TFF 'nin bu konuda gerekli yaptırımları uygulamadığı konusunda önce UEFA sonra FIFA 'ya yaptığı başvurular sonrasında olayı CAS'a taşımıştı. Şimdi İsviçre 'nin Lozan kentinde Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un başvurusu doğrultusunda karar verecek ve bu karar şike davasının seyrini büyük ölçüde etkileyecek.Bordo-mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda Türkiye'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo-mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.

DOĞAN: ASLA GERİ DÖNMEYİZ

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'ta görülecek dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, "Trabzonspor'umuzun çalınan şampiyonluğunun ve haklarının geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz hukuksal mücadele kapsamında CAS'a yaptığımız başvurunun duruşma tarihi 15 Mart, başkanımızla birlikte orada olacağız. Hiçbir güç bizi bu haklı davamızdan geri döndüremez. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.