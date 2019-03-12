Trabzonspor'un CAS seferi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'un CAS seferi

'un seferi

Trabzonspor'un CAS seferi

2011 şike davası için ’ta ’ta duruşmaya çıkacak bordo-mavililer, ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için lisans alma amacıyla ile masaya oturacak.

'un bu ay içinde Avrupa seferleri olacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 'ta 'ta şike davasında duruşmaya katılacak. Kulüp, 2010-11 sezonunda şike yapıldığının tescil edilmesine rağmen 'nin bu konuda gerekli yaptırımları uygulamadığı konusunda önce sonra 'ya yaptığı başvurular sonrasında olayı CAS'a taşımıştı. Şimdi 'nin Lozan kentinde (CAS) Trabzonspor'un başvurusu doğrultusunda karar verecek ve bu karar şike davasının seyrini büyük ölçüde etkileyecek.

68 MİLYON TL ÇÖZÜM OLACAK
Bordo-mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda Türkiye'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo-mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.

DOĞAN: ASLA GERİ DÖNMEYİZ

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'ta görülecek dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, "Trabzonspor'umuzun çalınan şampiyonluğunun ve haklarının geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz hukuksal mücadele kapsamında CAS'a yaptığımız başvurunun duruşma tarihi 15 Mart, başkanımızla birlikte orada olacağız. Hiçbir güç bizi bu haklı davamızdan geri döndüremez. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

BEKLENTiLER YÜKSEK
Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.

  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un CAS seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN