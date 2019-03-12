Trabzonspor'un CAS seferi
2011 şike davası için CAS’ta 15 Mart’ta duruşmaya çıkacak bordo-mavililer, ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için lisans alma amacıyla UEFA ile masaya oturacak.
68 MİLYON TL ÇÖZÜM OLACAK
Bordo-mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda Türkiye'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo-mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.
DOĞAN: ASLA GERİ DÖNMEYİZBaşkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'ta görülecek dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, "Trabzonspor'umuzun çalınan şampiyonluğunun ve haklarının geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz hukuksal mücadele kapsamında CAS'a yaptığımız başvurunun duruşma tarihi 15 Mart, başkanımızla birlikte orada olacağız. Hiçbir güç bizi bu haklı davamızdan geri döndüremez. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.
BEKLENTiLER YÜKSEK
Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Trabzonspor'un CAS seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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