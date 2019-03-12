Trabzonspor yönetiminden Yusuf Yazıcı'ya tam destek
Yönetici Şahin, “Yönetim olarak Yusuf ile görüştük, tam desteğimizi bildirdik” dedi.
Öte yandan Yusuf Yazıcı bu sezon 26 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.
HAZIR OL OLCAY
Kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan hazırlanacak. Akhisarspor sınavının ikinci yarısında oyuna girmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Olcay'ın hafta boyunca özel çalışmalar yapacağı belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun Erzurum karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.
EKUBAN'IN MİLLİ GURURU
Sezon başı Leeds'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Gana asıllı İtalyan santrfor Ekuban, Gana Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu bu daveti ilk kez aldı. Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maça çarılan genç oyuncu, büyük bir mutluluk yaşadı. Ekuban, Süper Lig ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti.
ERZURUM İÇİN GALİBİYET PLANI
Fırtına, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilecek 19 günlük araya moralli girmek istiyor. Bordo-mavililer, ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü oynayacağı Erzurumspor maçını kazanarak milli araya 3 puanla girmeyi planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibinin dönüm maçı olarak baktığı karşılaşmayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapan Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir haftayı geride bırakmış olacak.
PARMAK ISIRTIYOR
Abdülkadir, son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor. Taraftarlar onu oyun stili ve başarı öyküsüyle Barcelona'nın Hırvat ismi İvan Rakitic'e benzetiyor. Yıllık 600 bin lira gibi cüzi bir bedelle top koşturan 24 yaşındaki futbolcu, çıtayı yükseltti. Öyle ki milli takıma gitmeyi de hayal ediyor. Parmak, "Bu formayı yılmadan bıkmadan, savaşarak giydim. Bir gün milli takım formasını da giymeyi hayal ediyorum" diye konuştu.
RAKAMLARIN DİLİ
11- FIRTINA bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet aldı. 7 beraberlik, 7 de mağlubiyet yaşayan Bordo-mavili takım 40 puanla 4. sırada.
36- Bu sezon 36 gol yiyen Fırtına, defans hattında sorunlar yaşadı. Özellikle Pereira ve Novak'ın sakatlanması takımı olumsuz etkiledi.
44-Süper Lig'de 44 golü bulunan Karadeniz ekibinde 12 kez fileleri sarsan Rodallega en skorer isim. Kolombiyalı forvet iki haftadır suskun.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Trabzonspor yönetiminden Yusuf Yazıcı'ya tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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