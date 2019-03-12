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12 Haziran 2019, Çarşamba
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yönetiminden 'ya

Trabzonspor yönetiminden Yusuf Yazıcı'ya tam destek

Yönetici Şahin, “Yönetim olarak Yusuf ile görüştük, tam desteğimizi bildirdik” dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Akhisarspor maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği 'ya sahip çıktı. "Yusuf, tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur" diyen Şahin, "Bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu futbolcumuz sorumluluktan asla kaçmamış, kaptanlığın hakkını da vermiştir. Birçok sakat nedeniyle geride kalan isimlere daha çok yük bindi ve onlar da inanılmaz efor sarf etti. Yönetim olarak oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Taraftarımız tüm takıma sahip çıkmalı" diye konuştu.

Öte yandan Yusuf Yazıcı bu sezon 26 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.

HAZIR OL OLCAY
Kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine hazırlanacak. Akhisarspor sınavının ikinci yarısında oyuna girmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Olcay'ın hafta boyunca özel çalışmalar yapacağı belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.

EKUBAN'IN MİLLİ GURURU
Sezon başı Leeds'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Gana asıllı İtalyan santrfor Ekuban, Gana Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu bu daveti ilk kez aldı. Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maça çarılan genç oyuncu, büyük bir mutluluk yaşadı. Ekuban, ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti.

ERZURUM İÇİN GALİBİYET PLANI
Fırtına, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilecek 19 günlük araya moralli girmek istiyor. Bordo-mavililer, ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü oynayacağı Erzurumspor maçını kazanarak milli araya 3 puanla girmeyi planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibinin dönüm maçı olarak baktığı karşılaşmayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapan temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir haftayı geride bırakmış olacak.

PARMAK ISIRTIYOR
Abdülkadir, son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor. Taraftarlar onu oyun stili ve başarı öyküsüyle 'nın Hırvat ismi İvan Rakitic'e benzetiyor. Yıllık 600 bin lira gibi cüzi bir bedelle top koşturan 24 yaşındaki futbolcu, çıtayı yükseltti. Öyle ki milli takıma gitmeyi de hayal ediyor. Parmak, "Bu formayı yılmadan bıkmadan, savaşarak giydim. Bir gün formasını da giymeyi hayal ediyorum" diye konuştu.

RAKAMLARIN DİLİ
11- FIRTINA bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet aldı. 7 beraberlik, 7 de mağlubiyet yaşayan Bordo-mavili takım 40 puanla 4. sırada.
36- Bu sezon 36 gol yiyen Fırtına, defans hattında sorunlar yaşadı. Özellikle Pereira ve Novak'ın sakatlanması takımı olumsuz etkiledi.
44-Süper Lig'de 44 golü bulunan Karadeniz ekibinde 12 kez fileleri sarsan Rodallega en skorer isim. Kolombiyalı forvet iki haftadır suskun.
  1. 12.3.2019
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