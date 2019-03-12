Nwakaeme farkı
Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Bordo-mavili ekibin ligde oynadığı son 3 maçta Nwakaeme 3 gol 1 asistle takımına önemli katkı sağladı.
Nwakaeme'nin son haftalarda savunmaya verdiği katkı da ön plana çıkmaya başladı. Forma giydiği diğer takımlarda ofansif yönüyle daha çok dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, diğer takımların aksine bordo-mavili takımda savunmaya daha çok katkı verdiği görülüyor. Nwakaeme'nin top kapma oranında yüzde 76. 9 başarı oranı yakaladı.
NEREDESIN PEREIRA
Karadenız ekibi sezonun ikinci yarısında kalesine gole kapatmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Geride kalan 25 haftada 44 gol atıp kalesinde 36 gol gören bordo-mavililer, ikinci yarıda 8 maçın sadece birini gol yemeden tamamlayabildi. (14 gol yedi). Özellikle sağ bek Pereira'nın sakatlanması olumsuz etkiledi.
IBANEZ ŞOKU
Takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculardan olan İbanez, alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile kulübü TFF'ye şikayet etti. Toplam 480 bin euro'luk alacağı bulunan İbanez, üç sezondur bordo-mavili takımda forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yolların kesin olarak ayrılacağı ancak öncesinde Finansal Fair Play kriterlerine takılmamak için kendisine en kısa zamanda ödemenin yapılacağı belirtildi. İbanez yılda 900 bin euro kazanıyor.
- 12.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Nwakaeme farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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