Nwakaeme farkı – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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Nwakaeme farkı

, 'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Bordo-mavili ekibin ligde oynadığı son 3 maçta Nwakaeme 3 gol 1 asistle takımına önemli katkı sağladı.

, 'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Bordo-mavili ekibin ligde oynadığı son 3 maçta Nwakaeme 3 gol 1 asistle takımına önemli katkı sağladı. 29 yaşındaki oyuncu, takımın en skoreri Rodallega'nın (12) ardından en golcü ismi. ekibi, Nwakaeme'nin fileleri sarstığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, 11 puanı hanesine yazdırdı. Bin 410 dakika sahada kalan tecrübeli yıldız 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. 7 golün 5'ini sağ ayakla, 2'sini ise sol ayakla kaydetti.

Nwakaeme'nin son haftalarda savunmaya verdiği katkı da ön plana çıkmaya başladı. Forma giydiği diğer takımlarda ofansif yönüyle daha çok dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, diğer takımların aksine bordo-mavili takımda savunmaya daha çok katkı verdiği görülüyor. Nwakaeme'nin top kapma oranında yüzde 76. 9 başarı oranı yakaladı.

NEREDESIN PEREIRA
Karadenız ekibi sezonun ikinci yarısında kalesine gole kapatmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Geride kalan 25 haftada 44 gol atıp kalesinde 36 gol gören bordo-mavililer, ikinci yarıda 8 maçın sadece birini gol yemeden tamamlayabildi. (14 gol yedi). Özellikle sağ bek Pereira'nın sakatlanması olumsuz etkiledi.

IBANEZ ŞOKU
Takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculardan olan İbanez, alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile kulübü 'ye şikayet etti. Toplam 480 bin euro'luk alacağı bulunan İbanez, üç sezondur bordo-mavili takımda forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yolların kesin olarak ayrılacağı ancak öncesinde kriterlerine takılmamak için kendisine en kısa zamanda ödemenin yapılacağı belirtildi. İbanez yılda 900 bin euro kazanıyor.
  1. 12.3.2019
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