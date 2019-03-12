Hedefi milli takım
12. haftadaki 5-0'lık Malatya maçının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverleri mest etti.
ÇOCUKLARI BİTİREMEYECEKSİNİZ | OLCAY ÇAKIR
Maç sonu konuşmasında Yusuf Yazıcı çok güzel şeyler söyledi. Düştüğü, düşürüldüğü durumu ondan iyi kimse analiz edemezdi. Öyle de oldu. Başkasına bırakmadı davasını. Bir camianın, bir şehrin yıllardır üzerinde kambur gibi duran meselesine karşı kırıp dökmeden "anlayana" dolu dolu verdi mesajını. Güçlü durdu, güçlü cümleler kurdu. 'İstediğiniz kadar bağırın' dedi adeta! Belki de uzun yıllar aşamadığımız bir konuda önemli bir adım attı. Protesto edenleri, çaktırmadan teşvik edenleri konunun dışına attı küçük bir zeka çalımıyla. Çocukları bitiremeyeceksiniz artık! İyi goldü Yusuf, tebrikler!
- 12.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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