Hedefi milli takım – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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Hedefi

Hedefi milli takım

12. haftadaki 5-0'lık maçının ardından kaleyi devralan kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverleri mest etti.

12. haftadaki 5-0'lık maçının ardından kaleyi devralan kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverleri mest etti. İsmi ile anılan 22 yaşındaki eldiven, "Şenol hocaya milli takımda başarılar diliyorum. Eğer bana şans verirse bunu tabii ki en iyi şekilde değerlendirmek isterim" diye konuştu.

ÇOCUKLARI BİTİREMEYECEKSİNİZ | OLCAY ÇAKIR
Maç sonu konuşmasında Yusuf Yazıcı çok güzel şeyler söyledi. Düştüğü, düşürüldüğü durumu ondan iyi kimse analiz edemezdi. Öyle de oldu. Başkasına bırakmadı davasını. Bir camianın, bir şehrin yıllardır üzerinde kambur gibi duran meselesine karşı kırıp dökmeden "anlayana" dolu dolu verdi mesajını. Güçlü durdu, güçlü cümleler kurdu. 'İstediğiniz kadar bağırın' dedi adeta! Belki de uzun yıllar aşamadığımız bir konuda önemli bir adım attı. edenleri, çaktırmadan teşvik edenleri konunun dışına attı küçük bir zeka çalımıyla. Çocukları bitiremeyeceksiniz artık! İyi goldü Yusuf, tebrikler!
  1. 12.3.2019
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