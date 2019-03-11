Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'

Yusuf Yazıcı, Akhisar maçında etkisiz bir görüntü çizmişti. 67. dakikada yerini Olcay'a bırakırken bir grup ıslıklarken diğer tribünler ise alkışlamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, genç futbolcuya sahip çıktı. Karaman, 22 yaşındaki oyuncunun dinlenmesi gerektiği ancak eksikler nedeniyle 4 maçtır iğneyle forma giydiğini belirtti. Soyunma odasında Yusuf'a destek vererek "Başın öne eğilmesin. Sakat sakat oynamak zordur. Bizim için elinden geleni yaptığını biliyorum" dediği öğrenildi.



5 YILIN ARDINDAN İLK 4'TE

Bordo-mavililer sahasında Akhisarspor'u mağlup ederek lig dördüncülüğündeki konumunu sağlamlaştırdı. Trabzonspor 25. haftalar itibarıyla en son 2013- 14 sezonunda ilk 4 arasında yer almıştı. O sezon 37 puan almıştı. 5 sezon sonra 40 puanla yeniden ilk 4 takım arasına girdi. Hedefleri bu basamağı korumak.



PARMAK İÇİN YENİ KONTRAT

Sezon başı takımdan ayrılacakken Ünal Karaman'ın raporuyla takımda tutulan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'un vazgeçilmezlerinden oldu. 24 yaşındaki futbolcunun kontratı 2020 yılında sona erecek. Yönetim sezon sonu sözleşmesini uzatacak.



ADAM OLACAK ÇOCUK

Fırtına'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün minik takımlar düzeyinde forma giyerken videosu ortaya çıktı. Ömür'ün röportajdaki "Burada olmak kolay değil. Akıl, zeka olmasa burada olamazdım" sözleri 'adam olacak çocuk' şeklinde yorumlandı.