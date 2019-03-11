Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'

'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'

, küçük bir grup tarafından protesto edilen Yusuf’a sahip çıktı: “Dinlenmesi gerek ama 4 maçtır iğneyle sahada"

Yusuf Yazıcı, Akhisar maçında etkisiz bir görüntü çizmişti. 67. dakikada yerini Olcay'a bırakırken bir grup ıslıklarken diğer tribünler ise alkışlamıştı. Teknik direktör , genç futbolcuya sahip çıktı. Karaman, 22 yaşındaki oyuncunun dinlenmesi gerektiği ancak eksikler nedeniyle 4 maçtır iğneyle forma giydiğini belirtti. Soyunma odasında Yusuf'a destek vererek "Başın öne eğilmesin. Sakat sakat oynamak zordur. Bizim için elinden geleni yaptığını biliyorum" dediği öğrenildi.

5 YILIN ARDINDAN İLK 4'TE
Bordo-mavililer sahasında Akhisarspor'u mağlup ederek lig dördüncülüğündeki konumunu sağlamlaştırdı. 25. haftalar itibarıyla en son 2013- 14 sezonunda ilk 4 arasında yer almıştı. O sezon 37 puan almıştı. 5 sezon sonra 40 puanla yeniden ilk 4 takım arasına girdi. Hedefleri bu basamağı korumak.

PARMAK İÇİN YENİ KONTRAT
Sezon başı takımdan ayrılacakken Ünal Karaman'ın raporuyla takımda tutulan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'un vazgeçilmezlerinden oldu. 24 yaşındaki futbolcunun kontratı 2020 yılında sona erecek. Yönetim sezon sonu sözleşmesini uzatacak.

ADAM OLACAK ÇOCUK
Fırtına'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün minik takımlar düzeyinde forma giyerken videosu ortaya çıktı. Ömür'ün röportajdaki "Burada olmak kolay değil. Akıl, zeka olmasa burada olamazdım" sözleri 'adam olacak çocuk' şeklinde yorumlandı.

  1. 11.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN