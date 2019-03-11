Erman Toroğlu: 'Bir tek Trabzonspor başarır'
11 Mart 2019, Pazartesi
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: 'Bir tek başarır'

Erman Toroğlu: 'Bir tek Trabzonspor başarır'

, evindeki 2-1'lik yenilginin rövanşında 'i 'da 4-1 yenip elemişti. FOTOMAÇ yazarı , Ajax modelini 'de ancak 'un uygulayabileceğini söyledi.

her yıl altyapıya 10 milyon euro yatırım yapıyor. Sadece altyapı takımlarının kullandığı 9 sahaları var. Her sene futbolcu satışından 40-50 milyon euro para kazanıyorlar. Ajax genç futbolcusunu sabah evden alıyor. Antenman yaptırıyor, öğlen yemeğini veriyor, eğitimini veriyor. Akşam da eve götürüyor. Bunu 'da , , 'ın yapması zor. Bir de yapsan alttan ne gelecek. 'da ise maden var. 'de bu işler olmaz diyenler çıkabilir. Saçma sapan tiplere 5-6 milyon euro vereceğinize bu parayı altyapıya yatırın. Trabzonspor bir Ajax modeli kesin olur.
  1. 11.3.2019
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