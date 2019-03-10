Yusuf haftaya cezalı

Karşılaşmanın 34. dakikasında rakibini arkadan çeken Yusuf Yazıcı bu sezon ligde 8. sarı kartını görerek ikinci kez cezalı duruma düştü. Genç yıldız gelecek haftaki BŞ Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ünal Karaman kötü günündeki Yusuf'u 67'de oyundan aldı.



'ÖZÜR DİLİYORUM'

Yusuf Yazıcı maçtan sonra, "Kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Ben sakat sakat oynuyorum, Trabzonsporlu bir oyuncu olarak bunu yapmak zorundayım. Ancak bazen istediklerimi yapamıyorum. Taraftarlarımız da görüyor, onlardan özür diliyorum. Umarım bundan sonra her zaman çok daha iyi olurum" dedi.



6 7 dakika sahada kalan Yusuf'un, 3 şutundan 2'si kaleyi bulurken, 12 ikili mücadeleye girip 7'sini kazandı. % 89 da pas ortalaması ile oynadı.