Ünal Karaman:"Geri dönmek önemliydi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren bordomavili çalıştırıcı, "Özellikle maçın sonlarına doğru, 4'te 3'lük bölüm geride kaldıktan sonra yenilen golün ardından etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan ve takımın moral özgüveni noktasında çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.



HEDEF AVRUPA KUPALARI

Ünal Karaman ilk yarıda kaçırdıkları gollerin ve direklerden dönen topların rakibin direncini artırdığını ve maçın kendileri açısından zora girmesine neden olduğunu da kaydetti. Tecrübeli teknik adam artık önlerindeki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanına hazırlanacaklarını belirterek, hedeflerinin bundan sonra kalan tüm karşılaşmalarını kazanarak ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitirmek olduğunu vurguladı.



HAKEMİN VAR'A GİTMESİ GARİP

Bordo-mavililerin başkan Ahmet Ağaoğlu önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ağaoğlu, hakemlerle ilgili, "Temastan verilen penaltıda hakemin VAR'a çağırılması garibime gitti. Neticede doğru karar verildi" dedi. Başkan, CAS ile ilgili de "Cuma günü CAS'ta davamız var. Lehimize karar verilmesi lazım" diye konuştu.