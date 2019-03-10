Rodallega hasret giderdi – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Rodallega hasret giderdi

Rodallega hasret giderdi

'da 1.5 sezon forma giyen karşılaşmadan önce konuk takımın yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.

'da 1.5 sezon forma giyen karşılaşmadan önce konuk takımın yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.

  1. 10.3.2019
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