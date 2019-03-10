Rodallega hasret giderdi
Akhisarspor'da 1.5 sezon forma giyen Hugo Rodallega karşılaşmadan önce konuk takımın yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.
Akhisarspor'da 1.5 sezon forma giyen Hugo Rodallega karşılaşmadan önce konuk takımın yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.
- 10.3.2019
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