Kadınlara özel loca
Bordo-mavili yönetim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde maçlara en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.
Bordo-mavili yönetim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde maçlara en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı. Kadın taraftarlara Trabzonspor'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti.
İLGİ DÜŞÜK
Fırtına'nın taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Statta ciddi boşluklar gözlendi. Az sayıda Akhisar taraftarı da misafir tribünde yer aldı.
DESTEK BÜYÜK
Trabzonsporlu taraftarlar sayıları az olsa da takımlarına büyük destek verdi. Tezahüratlarıyla oyuncuları motive edip, galibiyette pay sahibi oldu.
- 10.3.2019
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