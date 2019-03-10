Kadınlara özel loca – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Kadınlara özel loca

Kadınlara özel loca

Bordo-mavili yönetim, 8 Günü'nde maçlara en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.

Bordo-mavili yönetim, 8 Günü'nde maçlara en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı. Kadın taraftarlara 'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti.

İLGİ DÜŞÜK
Fırtına'nın taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Statta ciddi boşluklar gözlendi. Az sayıda Akhisar taraftarı da misafir tribünde yer aldı.

DESTEK BÜYÜK
Trabzonsporlu taraftarlar sayıları az olsa da takımlarına büyük destek verdi. Tezahüratlarıyla oyuncuları motive edip, galibiyette pay sahibi oldu.

  1. 10.3.2019
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