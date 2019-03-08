Türkiye'nin Ajax'ı Trabzonspor
Sadi Tekelioğlu: Ajax’ın gençlerle başardığı işleri Türkiye’de sadece Trabzon yapabilir.
Dünya, Real Madrid'i İspanya'da 4-1 yenen Ajax'ı ve gençlerini konuşurken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Gençleri keşfetmesi ile bilinen Sadi Tekelioğlu, bu başarıyı Türkiye'de Trabzonspor'un yapabileceğini belirtti. Tekelioğlu, "Ajax tüm dünyaya ders verdi. Real karşısında altyapıdan 6 futbolcu oynattı. Trabzonspor bu işi daha önce yapmalıydı. Ancak yine de yönetim doğru bir karar verdi ve gençler takıma alınıyor. Trabzonspor'un iyi bir altyapısı var ve iyi yolda. Böyle devam ederse Ajax'ın başarısını Türkiye'de yakalayacak tek takım Trabzonspor olur" ifadesini kullandı.
- 8.3.2019
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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