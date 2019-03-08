Türkiye'nin Ajax'ı Trabzonspor
08 Mart 2019, Cuma
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Türkiye'nin Ajax'ı

Türkiye'nin Ajax'ı Trabzonspor

: Ajax’ın gençlerle başardığı işleri Türkiye’de sadece Trabzon yapabilir.

Dünya, 'i İspanya'da 4-1 yenen Ajax'ı ve gençlerini konuşurken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Gençleri keşfetmesi ile bilinen , bu başarıyı Türkiye'de 'un yapabileceğini belirtti. Tekelioğlu, "Ajax tüm dünyaya ders verdi. Real karşısında altyapıdan 6 futbolcu oynattı. Trabzonspor bu işi daha önce yapmalıydı. Ancak yine de yönetim doğru bir karar verdi ve gençler takıma alınıyor. Trabzonspor'un iyi bir altyapısı var ve iyi yolda. Böyle devam ederse Ajax'ın başarısını Türkiye'de yakalayacak tek takım Trabzonspor olur" ifadesini kullandı.

  1. 8.3.2019
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