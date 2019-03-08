Trabzonspor'da Sosa dümende
Akhisar maçında patlama yapması beklenen kaptan, “Lig yeni başlıyor. İlk devredeki başarıyı yeniden yakalarız” diye konuştu.
Karadeniz ekibi, Akhisar maçına büyük önem veriyor. Bu karşılaşmayı kazanarak ligde bulunduğu konumu korumak isteyen bordo-mavili takımın kozlarından biri kaptan Sosa olacak. Uzun bir sakatlık süresinden sonra son iki lig maçında forma giyen Arjantinli yıldızın, bu karşılaşmayla birlikte eski performansını yakalaması bekleniyor. İdmanlarda çok hırslı olan ve takım arkadaşlarını motive edici konuşmalar da yapan Sosa, kupadan elendikten sonra lige çok daha fazla asılacaklarını ve taraftarları mutlu edeceklerini söyledi. Tangocu, ligin kendileri için yeniden başladığını ve sezonun ilk yarısındaki istatistikleri yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.
HER MAÇ PENALTI
Trabzonspor ligde son 4 haftada 3 kez penaltı golü yerken, kupada da aynı kaderi yaşadı. 21'nci haftada G.Saray, 23'te Göztepe, kupada Ümraniye ve geçen hafta Kasımpaşa sınavlarında Fırtına'nın aleyhine penaltı kararları verildi.
GOLLERE DEVAM
Sezon başında 1 milyon euro'ya alınan Nwakaeme, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa (2-2) maçına damga vurmuştu. Attığı iki güzel golle adeta yeniden dönüş yapan yıldız oyuncu, Akhisar karşısında da en büyük koz olacak. Nwakaeme, "Akhisar'a da gol atacağım ve bu kez 3 puan alacağız. Avrupa biletini taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.
İKİ KRİTİK SINAV
Fırtına art arda iki ligde kalma savaşı veren takımla karşı karşıya gelecek. İlk olarak yarın sahasında ligin son sırasındaki Akhisarspor'u ağırlayacak bordo-mavililer ardından 17. Erzurumspor'a konuk olacak. Ünal Karaman, rakiplerin kazanmak adına elinden gelen her türlü mücadeleyi vereceğini oyuncularına aktarırken, asla rehavet istemediğine vurgu yapıyor.
ÖMÜR YİNE YOK
Genç oyunculardan Abdülkadir Ömür, topuğundaki geçmeyen yara nedeniyle Almanya'ya tedaviye gitmişti. Ömür'e Almanya'daki doktoru en az iki hafta daha dinlenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuştu. Trabzonspor sağlık kurulunun da tavsiyeye uyma kararı aldığı ve 19 yaşındaki oyuncuyu Akhisarspor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.
MİNİK FIRTINA GELDİ
Karadeniz ekibinin teknik heyet ve oyuncuları, dün idman öncesi kutlama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum günü kutlandı. Miniğe oyuncular yoğun ilgi gösterdi, elden ele dolaştırdı.
TEK HEDEF 2 PUAN
Akhisarspor maçı öncesi takımda alarm verildi. Kritik karşılaşma öncesinde antrenmanları basına kapatan teknik patron Ünal Karaman'ın yeni bir çıkış yakalama adına oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Trabzonspor, Ege ekibini devirip hem kötü gidişe 'dur' demeyi hem de taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
MİLLİ HEYECAN
Ünal Karaman, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu sözler sonrası Trabzonspor'un gençlerinin gözü Güneş'e döndü. Uğurcan, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin'in bu ay oynanacak iki resmi karşılaşmada kadroya çağrılmayı bekliyor. Bu oyuncuların çok yakından takip edildikleri biliniyor.
UĞURLU TEDİRGİNLİĞİ
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Akhisar maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu, Fırtına'nın Ümraniye ile oynadığı ve 0-0 kaldığı kupa karşılaşmasında yanlış bir karar vermişti. Abdülkadir Ömür, İstanbul ekibinin son adamı Uğur'dan sıyrılmak isterken yerde kalmış, Uğurlu ise kırmızı yerine sarı kart göstererek tepki çekmişti.
MAHMUT TAYYİP'İN MUTLULUĞU
Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar (9), 27 gün tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nden taburcu oldu. Hastanede tedavi altına alınan miniği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti. Evine dönen Alemdar, Trabzonspor forması ile poz verdi.
PEREIRA BABA OLDU
Fırtına'nın sağ beki Pereira, baba oldu. Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Bebeğe Gabriel Esmail adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 8.3.2019
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Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Trabzonspor'da Sosa dümende haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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