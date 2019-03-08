Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan affedildi. Yönetim ile yaptığı görüşmede ücretinde indirim için anlaşmaya varan bordomavili futbolcu, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır tek başına idman yapan 31 yaşındaki oyuncu, "Sadece kendi üzüntümü değil, bana inanan arkadaşlarımın, taraftarlarımızın üzüntüsünü de artık sona erdirmek istiyorum. Yaşanan bu süreçte kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, başkanımdan, yönetim kurulumdan, teknik direktörüm Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyorum" dedi.



YENİ BAŞLANGIÇ VAKTİ



Bordo-mavili takımın tecrübeli futbolcusu, şöyle devam etti: "Şimdi benim için yeni bir başlangıç yapma zamanı... Geçmişte yaşanan bütün her şeye bir sünger çekmek istiyorum. Artık yeniden, çok sevdiğim Trabzonspor'uma hizmet etmek, formamı tekrar geri alabilmek için var gücümle çalışacağım. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız."



OLCAY İDMANDA



Fırtına, 1 günlük izinin ardından Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yönetim kurulu ile ücretinin indirilmesi konusunda yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıktan sonra kadro dışı kararı kaldırılarak affedilen Olcay da idmana katıldı. Olcay, antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği teknik direktör Ünal Karaman'a sarıldı.

1.3 MİLYON EURO İNDİRİM



Olcay'ın 2020'de bitecek sözleşmesi 2019'a çekildi. Oyuncuya 2019-20'deki 2 milyon euro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon euro indirim yapılarak 4 milyon 575 bin TL ödenecek. Ayrıca eski dönemlerden kalan 250 bin euro da dahil 2018-19'daki tüm alacaklarına karşılık, 90 bin euro indirim yapılarak 10 milyon 882 bin TL ödenmesine karar verildi. 1.34 milyon euro indirim sonrası 15 milyon TL de 3 yılda ödenecek.

MİNİ YORUM | HAYIRLI OLSUN - NECMİ PEREKLİ

Trabzonspor yönetimi Olcay Şahan konusunda hem kendisini hem de kamuoyunu bir hayli meşgul etti. Arada para konusunda bir miktar anlaşmazlık olduğu belli. Yönetimin bu konuyu tatlıya bağlaması, kulübün ekonomik durumu ile münasip şekilde orta yolu bulmuş olması başarılı bir hamle olarak görülmektedir. Fakat temenni ederdik ki bu anlaşmayı keşke daha önce halletselerdi. Böylece geçen maçlarda kadro darlığı yüzünden çekilen saha içi sıkıntılar yaşanmamış olurdu. Hadi hayırlısı…