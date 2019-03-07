Trabzonsporlu futbolcu Pereira baba oldu
07 Mart 2019, Perşembe
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Trabzonsporlu futbolcu Pereira baba oldu

Trabzonsporlu futbolcu Pereira baba oldu

'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

Bebeğe adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 07.03.2019
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