"Bu yıl acı yılımız"
Trabzonspor teknik direktörü karaman’dan önemli sözler: Hatalı futbolcu değişiklikleri yaptım, bu nedenle motivasyon ve puan kaybettik. Olumsuzluklara rağmen bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı ilan edebiliriz.
LİGİN EN HAMLESİZ TAKIMIYIZ
Karaman, 4 maçta son 5 dakikada yenilen goller nedeniyle üç puanın kaybedilmesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dahil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan futbolcularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. Siz görüyorsunuz, tribünlerde taraftar görüyor, ben salağım, geri zekalıyım ben görmüyorum."
SİZ NEYIN DERDINDESINIZ?
"Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak 3 değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi. Batuhan ve Luis İbanez mesela isim söyleyeyim. Onlar koyulur mu filan. Bana çözüm üretin. Ele mi vereyim, açık mı yapayım. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi davranacaksınız. Neyin derdindesiniz? Biz salağız, futbol cahiliyiz. Siz görüyorsunuz, biz göremiyoruz. Çok teşekkür ederim harikasınız. Son dakikalarda rakip hep gol atmaya çalışır. Çünkü Süper Lig'in en hamlesiz takımıyız. Benim hatalı yaptığım değişikliklerden dolayı son maçlarda takım motivasyon kaybı yaşadı ve puan kaybı yaşadı. İnsanlar bunu duymak istiyordur belki, hoca bunu itiraf etti diye yazabilirsiniz. Manşetiniz o olsun."
ŞENOL GÜNEŞ ŞEHRİN DEĞERİDİR
Ünal Karaman, Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in tekrar geçmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Şenol hoca bu şehrin bir değeridir, inşallah çok çok başarılı olur. Milli Takım'a göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli Takım'a başladığında sohbetimiz muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Ne kadar çok oyuncumuz Milli Takım'a giderse o kadar mutlu oluruz. Şenol hocamız da bu paylaşımları ciddiye alacağına inanıyorum."
SAKATLARIN DURUMU
Bordo-mavili hoca Karaman, sakat oyuncularla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Abdülkadir Ömür'ü ayakkabı vurdu. Üzerine oynadığı için orada tahriş oldu ve böyle özverili oynadı. Kısa sürede aramıza dönecektir. Amiri sakatlığı geçmemesine rağmen ısrarla aramızda olmak istedi. Yusuf birkaç maçtır iğne ile oynuyor. Pereira milli aradan sonra aramıza dönecek. Böyle bir özverili ortamda oyuncularımdan fazlasıyla memnunum. Onların yüreklerine teşekkür ediyorum."
MÜKEMMELSİNİZ!
Karaman, A takımdan altyapıya geri gönderilen 5 oyuncuyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Formayı kategorize edemez benim talebem. Benim oraya gönderdiğim oyuncu buranın kimliğine göre hareket etmeli. Altyapıdan gelen raporda eğer kem küm diyorsa olgunlaşma süresinde bu dersi almalı. Gençler Türkiye'de her renkten insanı Trabzonspor'a sempati duyar hala getirdiler. Ona rağmen hâlâ beğenmiyorsunuz, harika bakıyorsunuz. Mükemmel yönlendiriyorsunuz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayatın her anında gerçeklere gözünüzü kaparsanız Trabzonspor adına çok fazla paylaşacak şeyimiz yok demektir."
11 BİN KİŞİ ÜYELİKTEN ÇIKARILABİLİR
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı. Sağıroğlu, "11 bin 360 üyemizin aidat borcu bulunmaktadır. Bu üyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde tüzüğümüzün 19/b maddesi gereğince haklarında işlem yapılacaktır. Ödemelerini en geç cuma (yarın) yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikten çıkartılacaklar" dedi.
PARMAK GİTMEK İSTİYORDU
Kasımpaşa maçında oyundan aldığı Abdülkadir Parmak ile ilgili olarak kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere Karaman şöyle cevap verdi: "Abdülkadir Parmak araya yönetimden tanıdıklarını sokarak Samsunspor'a gitmek istiyordu. Ancak izin vermedim. Böyle bir futbolcuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım."
ŞANSLA İDARE EDEMEYİZ
Sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da belirterek Karaman, "G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe gibi başarı geçmişi olan takımlara baktığımız da 2-3 sakatlık hiç göze batmıyor. Bizim açımızdan ise eğer 2-3 futbolcum daha sakatlık yaşarsa biz artık bazı şeyleri şansla idare edemeyecek noktaya gelebiliriz. Beşiktaş derbisinde 4-5 oyuncumun idman eksiği olmasa farklı bir noktaya gelirdik. Kasımpaşa maçı da bize yakışmadı" dedi.
Skoru koruyamama sorunu (mini yorum/ Olcay ÇAKIR)
Bu zor süreçte Ünal hoca sakin kalmayı, eleştirileri doğru okumayı başarmalı. Çünkü çok büyük destek görüyor. Çünkü çok seviliyor. Mevcut kadronun ederi, edebilecekleri zaten herkesin malumu. Şampiyonluk beklentisi ya da baskısı zaten yok. Hamleleri konuşuluyor! Şahsıyla ilgili en ufak bir mevzu gündeme dahi gelmedi Trabzonspor'da. Skoru elde edecek futbol aklı ve gücü varken; skoru koruma noktasında neden bunca sıkıntılar yaşanabiliyor. Haliyle de bu durum eleştiri konusu oluyor. Hepsi bu.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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